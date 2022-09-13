Коммерческие объекты начали работу в новостройке по реновации в Нагатинском Затоне

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Россия, Москва, Судостроительная улица, 17 Карта всех событий

На первом этаже новостройки, возведенной по программе реновации в Нагатинском Затоне, открылись супермаркет, зоомагазин, студия красоты, магазин хозяйственных товаров, пекарня и другие предприятия сферы услуг. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 13 сентября.

Отмечается, что всего на юге Москвы передали под заселение 16 новостроек.

— На первых этажах новостроек находится 85 нежилых помещений. Предприятия, предоставляющие услуги, размещаются в 22 из них, — сказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что, помимо коммерческих объектов, на первых этажах зданий открываются центры информирования по переселению. Там специалисты проводят консультации для горожан, помогают оформить необходимые для переезда документы и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что около 100 жителей старой пятиэтажки завершили переезд в новостройку на шоссе Фрезер по программе реновации. Левкин отметил, что сегодня в Нижегородском районе переезд ожидает жителей 86 старых домов. Для них уже сданы три новостройки.