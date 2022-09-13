Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Коммерческие объекты начали работу в новостройке по реновации в Нагатинском Затоне

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Коммерческие объекты начали работу в новостройке по реновации в Нагатинском Затоне
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Судостроительная улица, 17 Карта всех событий

На первом этаже новостройки, возведенной по программе реновации в Нагатинском Затоне, открылись супермаркет, зоомагазин, студия красоты, магазин хозяйственных товаров, пекарня и другие предприятия сферы услуг. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 13 сентября.

Отмечается, что всего на юге Москвы передали под заселение 16 новостроек.

— На первых этажах новостроек находится 85 нежилых помещений. Предприятия, предоставляющие услуги, размещаются в 22 из них, — сказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что, помимо коммерческих объектов, на первых этажах зданий открываются центры информирования по переселению. Там специалисты проводят консультации для горожан, помогают оформить необходимые для переезда документы и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что около 100 жителей старой пятиэтажки завершили переезд в новостройку на шоссе Фрезер по программе реновации. Левкин отметил, что сегодня в Нижегородском районе переезд ожидает жителей 86 старых домов. Для них уже сданы три новостройки.

Москва Район Нагатинский Затон Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте