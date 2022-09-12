Около 100 москвичей завершили переезд в новостройку по реновации на шоссе Фрезер

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Россия, Москва, шоссе Фрезер, 7/2 Карта всех событий

Около 100 жителей старой пятиэтажки завершили переезд в новостройку на шоссе Фрезер по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 12 сентября.

— Жители получили квартиры в новостройке на шоссе Фрезер, дом 7/2. Она расположена в непосредственной близости от их старого дома, — сказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что сегодня в Нижегородском районе переезд ожидает жителей 86 старых домов. Для них уже сданы три новостройки. Строительство еще двух зданий подходит к концу. Кроме того, специалисты демонтировали один дом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что три новостройки по программе реновации построят в районе Солнцево в 2023 году. По его словам, жилые постройки будут расположены на Родниковой улице, владение 5а. Жилые корпуса переменной этажности будут соединены общей одноуровневой подземной автостоянкой.