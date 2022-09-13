Москвичам рассказали, как потратить баллы программы «Миллион призов»

Фото: АГН Москва

В Москве завершились розыгрыши программы «Миллион призов». За три дня победителями акции стали 646 100 человек. Среди них разыграли более 600 тысяч подарков — это 100 автомобилей, а также призовые баллы номиналом три тысячи, четыре тысячи, пять тысяч или 10 тысяч. Каждый балл равен одному рублю.

Потратить баллы можно у партнеров программы до 15 декабря включительно. Самый простой вариант потратить выигрыш — прийти в ближайший из магазинов-партнеров акции за привычными покупками. Среди представленных компаний были также ювелирные и цветочные торговые сети. Кроме того, в программе участвовали бренды одежды и обуви: чтобы использовать баллы, можно сделать заказ на сайте или через онлайн-сервис доставки.

Отметить победу в городской акции можно в ресторане, поскольку партнерами акции стали около 30 кулинарных заведений.

Призовые баллы можно применить при посещении музеев: Музей космонавтики, Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный музей А. С. Пушкина, Московский музей современного искусства, музей-панорама «Бородинская битва», Дарвиновский музей и многие другие, всего в списке около 20 учреждений. Акция также дает возможность победителям провести время на смотровой площадке в «Москве-Сити», отправиться в парк развлечений или на концерт классической музыки.

Помимо развлечений, баллы можно потратить на здоровье — их принимают в нескольких аптечных сетях. А для любителей спорта есть вариант приза в виде тренировки в фитнес-клубе или товаров из спортивного магазина.

Пассажиры общественного транспорта могут пополнить баллами карту «Тройка».

Благотворительные фонды стали самой многочисленной категорией партнеров акции. Победители розыгрыша могут помочь нуждающимся, перечислив баллы в одну из 60 организаций, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что почти 70 процентов победителей программы «Миллион призов» уже получили призовые баллы.