Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В минувшее воскресенье завершились выборы депутатов местного самоуправления. Новый депутатский корпус сформировали в 125 районах Москвы, им предстоит работать до 2027 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник, 13 сентября.

По его словам, явка составила 2,4 миллиона человек, что равняется 33,9 процента. Мэр подчеркнул, что это рекорд для столичных муниципальных выборов.

— Спасибо, друзья, за участие в голосовании. Вы сами приняли важнейшее решение — кто будет представлять ваши интересы в органах местного самоуправления Москвы. Среди избранных депутатов много новых лиц — активных и неравнодушных людей, которые хорошо знают проблемы своих районов. Надеюсь, они оправдают ваше доверие, — написал Собянин в своем блоге.

В воскресенье, 11 сентября, завершились выборы муниципальных депутатов. Глава города проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы. Он сделал это в рабочем кабинете с ноутбука.