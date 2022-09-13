Диетолог Писарева назвала правильные перекусы для диабетиков

Фото: Unsplash

Печенье с молоком при диабете и ожирении может быть опасно для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог и нутрициолог Елена Писарева.

По ее словам, людям с данными заболеваниями не стоит употреблять в качестве перекуса молоко с печеньем, так как в этих продуктах содержится большое количество сахара.

— Перекусывать молоком с печеньем действительно вредно при сахарном диабете и ожирении. Печенье — это простые углеводы. Оно резко поднимает уровень сахара. Организм людей, страдающих диабетом, не может контролировать такие скачки. Это может негативно повлиять на их самочувствие и состояние здоровья. Молоко — тоже достаточно калорийный продукт. Оно содержит природный сахар-лактозу, — отметила Писарева.

Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего использовать в качестве здорового и полезного перекуса.

— Я бы рекомендовала диабетикам и людям с ожирением перекусывать продуктами, которые богаты клетчаткой. Например, овощными палочками, несладкими фруктами, орехами, цельнозерновыми хлебцами. Эти продукты на длительное время насытят организм питательными веществами, — рассказала эксперт.

Ранее диетолог Елена Тихомирова назвала «Вечерней Москве» продукт для позднего перекуса. По ее словам, шампиньоны являются идеальным вариантом для перекуса поздним вечером. Обжаренная на сковороде порция в виде 200 или 300 граммов грибов позволит утолить голод, не опасаясь за объем талии. Кроме того, среди продуктов, подходящих для перекусов на ночь глядя, диетолог назвала огурцы, сельдерей и кабачки.