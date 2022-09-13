Андрей Бочкарев: Город одобрил строительство около четырех миллионов «квадратов» зданий

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала текущего года столица одобрила строительство 3,9 миллиона квадратных метров объектов промышленности, что на 1,4 миллиона «квадратов» больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы отмечаем возросший интерес девелоперов к строительству недвижимости промышленного-производственного назначения. За восемь месяцев в рамках заседаний Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, возглавляемой Сергеем Собяниным, девелоперам было одобрено строительство свыше 3,9 миллиона квадратных метров объектов промышленного назначения, — сказал он.

Заммэра добавил, что интерес инвесторов связан с необходимостью работать в направлении импортозамещения. Так, в городе появляется все больше объектов промышленности, которые занимаются производством материалов и товаров отечественной разработки.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что с начала сентября инвесторам было предоставлено три участка под строительство производственных площадей. Они расположились в Митине, Отрадном и в промзоне «Курьяново».

Кроме того, был обнаружен возросший интерес к созданию предприятий по производству строительных материалов. Для обеспечения рынка необходимым сырьем концерну «Крост» был выделен участок в Зеленограде. По словам генерального директора концерна Алексея Добашина, завод будет изготавливать строительные материалы широкого профиля применения и готовые инженерные блоки, которые ускорят сроки возведения зданий на 30–35 процентов.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тысяч квадратных метров. Он отметил, что темпы строительства жилья постоянно растут.