Андрей Бочкарев: До конца года в столице сдадут свыше 30 домов по реновации

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

До конца года планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 13 сентября.

Он отметил, что темпы строительства жилья постоянно растут. С начала 2022 года уже построено и введено в эксплуатацию 29 новостроек общей площадью 340 тысяч квадратных метров. До конца года планируется возвести еще столько же.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко в свою очередь заявил, что реализация такой масштабной программы, как реновация, способствует общему развитию столицы.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что наибольшее число зданий, которые демонтировали в рамках реализации программы реновации, в этом году расположилось в районах Косино-Ухтомский и Северное Измайлово.

12 сентября мэр Москвы Сергей Собянин посетил новостройку по программе реновации жилья в районе Щукино и пообщался с новоселами.