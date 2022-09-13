Рафик Загрутдинов: Больше всего домов по реновации в этом году демонтировали на востоке Москвы

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Наибольшее число зданий, которые демонтировали в рамках реализации программы реновации, в этом году расположилось в районах Косино-Ухтомской и Северное Измайлово. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— С начала программы реновации снесены 120 жилых домов, в том числе с начала года — 40 домов. Больше всего зданий в этом году демонтировали в районах Косино-Ухтомский и Северное Измайлово — по пять зданий в каждом районе, — сказал он.

Отмечается, что в рамках программы реновации демонтаж домов происходит по технологии умного сноса. Благодаря данному методу процесс проходит безопаснее и экологичнее. Кроме того, образующиеся отходы проходят максимальную переработку и используются повторно.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что лидером по строительству жилья по программе реновации является Головинский район на севере Москвы. Он отметил, что в настоящее время в стадии проектирования и строительства находятся более 400 домов площадью 7,4 миллиона квадратных метров.