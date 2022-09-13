Рафик Загрутдинов: Головинский район является лидером по строительству жилья по реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

Лидером по строительству жилья по программе реновации является Головинский район на севере Москвы. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Больше всего домов для переселения по программе реновации возводится в Головинском районе. Здесь идет строительство 11 зданий жилой площадью 87,2 тысячи квадратных метров, — рассказал он во время встречи с журналистами.

Глава ведомства также отметил, что в настоящее время в стадии проектирования и строительства находятся более 400 домов мощностью 7,4 миллиона квадратных метров. По его словам, за текущий год было введено 29 жилых домов площадью 340 тысяч квадратных метров — это 5864 квартиры. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 36 домов площадью 887 тысяч «квадратов».

Всего в планах на этот год — ввести порядка миллиона квадратных метров, резюмировал Загрутдинов.

До этого заместитель главы столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй сообщил о заселении пяти новостроек на юго-западе столицы до конца текущего года.