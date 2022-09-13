Депутат МГД Гусева: Работа над антикризисными мерами поддержки бизнеса в Москве продолжается

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Трансформация столичной экономики потребует тонкой настройки налоговой системы и мер стимулирования предпринимателей. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Трансформационные процессы в экономике небыстрые, ведь они неразрывно связаны с теми глобальными переменами, которые сегодня происходят на мировых рынках. На региональном уровне столичный парламент совместно с правительством города последовательно разрабатывают и совершенствуют набор мер поддержки бизнеса, — сказала она.

Депутат добавила, что город продолжит разработку новых антикризисных мер для бизнеса. Кроме того, наработки столичных специалистов помогут и другим регионам России. По ее словам, настало время перехода от мирового интеграционного курса к самостоятельности.

Парламентарий уточнила, что речь идет о комплексных мерах по мобилизации внутренних ресурсов и повышению эффективности экономики. Гусева отметила, что поднятые на Московском финансовом форуме вопросы должны найти отражение при планировании бюджетных процессов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Людмила Гусева сообщила, что столичная экономика продемонстрировала высокие способности к адаптации и сохранению ликвидности. Она отметила, что трансформация экономики, переориентация на новые рынки и переход на импортозамещение будут длиться еще не один год.