Турнир на кубок СНГ и ШОС среди юношеских футбольных команд пройдет в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Третий юношеский евразийский клубный футбольный турнир на кубок СНГ и ШОС среди юношеских футбольных команд состоится в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Как уточняется, соревнование пройдет с 25 сентября по 1 октября.

— Турнир проводится при поддержке исполкома СНГ, аппарата СБ РФ, администрации Санкт-Петербурга, НО «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта» и делового центра ЭР СНГ, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, проведение мероприятия поддержали Экспертный совет по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике ФС РФ, Министерство спорта РФ, РФС, ДС ШОС, Российская спортивная индустрия, КФКиС Санкт-Петербурга, МРОО Федерация футбола Санкт-Петербурга, ОГФСО «Юность России».

До этого руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о завершении регистрации на участие в спартакиаде «Моспром-2022» среди учащихся технических вузов и колледжей города. По его словам, за выход в полуфинал главного спортивного события для промышленников сразятся свыше 1,2 тысячи студентов.