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Терапевт назвала лучшее время для вакцинации от вирусных инфекций

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт назвала лучшее время для вакцинации от вирусных инфекций
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, когда лучше делать вакцины от вирусных инфекций.

Эксперт отмечает, что оптимальным временем для начала прививочной кампании от сезонных инфекций становится сентябрь–октябрь, то есть за три-четыре недели до начала сезонной эпидемии.

— Так что прививаться нужно не затягивая, поскольку время выработки защитных сил — около двух недель. Иногда вакцинируются даже весной, потому что нередко весна становится лидером по заболеваемости гриппом. Но традиционно кампания начинается в сентябре, — отметила Романенко в комментарии aif.ru.

Действие иммунной защиты — от полугода до 12 месяцев; все определяется исходным состоянием иммунитета человека.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о том, что ведомство закупило достаточные партии вакцин от гриппа, передает Царьград.

Отличить симптомы коронавируса и гриппа невозможно без клинических исследований. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач Александр Мясников.

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