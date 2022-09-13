Бывший зампред правительства Пензенской области пропал в Москве

Фото: Официальный сайт правительства Пензенской области

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области пропал в столице. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

57-летний Василий Трохин прибыл в Москву по делам и должен был отправиться домой в понедельник, 12 сентября, с Казанского вокзала. Однако чиновник, который на данный момент занимает должность председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», на поезд не сел.

Пропавшего экс-зампреда отследили по камерам видеонаблюдения. Последний раз он появлялся в объективе в районе станции метро «Авиамоторная» около 19:00, за полтора часа до отправления поезда.

Трохина ищут волонтеры, на телефонные звонки он не отвечает, сообщает Telegram-канал Shot.

Других пропавших людей искали в Кузбассе 250 человек. В тайге потерялись пенсионерка и ее десятилетний внук.