В дептрансе рассказали о безопасности дорожного движения возле трамвайных путей

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, улица Академика Лисицына Карта всех событий

На севере Москвы продолжается обособление бордюром первого в этом году участка трамвайных путей, чтобы сделать трамваи быстрее и сократить количество задержек из-за дорожно-транспортных происшествий. Соответствующее заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник, 13 сентября.

— Мы повышаем безопасность дорожного движения возле трамвайных путей. Каждый проект рассматривается индивидуально: помимо установки бордюров, мы прорабатываем дополнительные меры по повышению безопасности. Это поможет сделать трамвай еще быстрее и надежнее. Мы ожидаем снижения количества задержек трамваев из-за ДТП на обособляемых улицах в три раза, — рассказал он.

Так, среди мер — создание специальных участков для повышения уровня безопасности движения на дорогах. Например, недавно приподнятый направляющий островок появился на пересечении улиц Костякова и Академика Лисицына. Он сделает начало обособленного участка трамвайных путей заметнее для водителей, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов сообщил, что департамент выпустил тематическую «Тройку», посвященную сервису «МультиТранспорт Вело».