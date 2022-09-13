ГКБ № 15 им. Филатова заняла первое место в турнире по мини-футболу среди медицинских работников

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 580 работников системы здравоохранения столицы сыграли в мини-футбол, который состоялся в рамках фестиваля «Формула жизни». Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова.

— К участию в турнире были заявлены 68 команд — наши городские поликлиники, стационары, специализированные учреждения. Сегодня на спортивном поле — все московское здравоохранение. На протяжении трех турнирных дней — 3, 4 и 10 сентября — представители медорганизаций столицы показывали свой настрой, подготовку, волю к победе и динамичную игру, — сказала она.

Отмечается, что в состав каждой команды входило по 12 человек, из них шесть игроков — в основном. Игры проводились по круговой системе в 16 группах и длились два тайма по 12 минут.

По итогам отборочного этапа, который прошел 3 и 4 сентября, в финал вышло 16 команд. 10 сентября лидеры своих групп столкнулись за кубки победителей. Так, победителями стала команда Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. Второе место заняли сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. Замкнула тройку лидеров команда из Республики Башкортостан.

7 сентября руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что завершилась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2022» среди учащихся технических вузов и колледжей города. За выход в полуфинал главного спортивного события для промышленников сразятся свыше 1,2 тысячи студентов.