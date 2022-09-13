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Токаев предложил переименовать Нур-Султан обратно в Астану

Евгений Жуков
В мире
Токаев предложил переименовать Нур-Султан обратно в Астану
Фото: depositphotos

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов местного парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай во вторник, 13 сентября.

Депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») 2 сентября предложила вернуть столице страны название Астана, используя возможность внесения поправок в конституцию. По их мнению, это неправильно, когда «при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы».

Желдибай также сообщил, что Токаев уже проинформирован и распорядился соответствующим образом.

— Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства, — передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

1 сентября сообщалось, что президент Токаев выступил с предложением провести осенью этого года внеочередные президентские выборы. Токаев предложил сократить срок полномочий главы государства до одного семилетнего срока. Таким образом президент планирует значительно снизить риски монополизации власти.

Казахстан Выборы Касым-Жомарт Токаев
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