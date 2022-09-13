Токаев предложил переименовать Нур-Султан обратно в Астану

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов местного парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай во вторник, 13 сентября.

Депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») 2 сентября предложила вернуть столице страны название Астана, используя возможность внесения поправок в конституцию. По их мнению, это неправильно, когда «при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы».

Желдибай также сообщил, что Токаев уже проинформирован и распорядился соответствующим образом.

— Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства, — передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

1 сентября сообщалось, что президент Токаев выступил с предложением провести осенью этого года внеочередные президентские выборы. Токаев предложил сократить срок полномочий главы государства до одного семилетнего срока. Таким образом президент планирует значительно снизить риски монополизации власти.