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Уголовное дело возбуждено по факту отравления спортсменов в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту отравления спортсменов в Подмосковье
Фото: СК РФ

По факту отравления юных каратистов в подмосковном Дмитрове возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 13 сентября.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи осмотрели помещения, взяли пробы пищи и воды в столовой спортивной базы, а сотрудники Роспотребнадзора отправили на экспертизу образцы продуктов.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 сентября, во вторник, в городском округе Дмитров. Семеро юных спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет обратились за медицинской помощью после приема пищи в столовой спортивной базы, в которой молодые каратисты проходили сборы.

На данный момент их жизням и здоровью ничего не угрожает, они были отпущены после оказания медицинской помощи.

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