Стала известна программа международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2022

Фото: Пресс-служба мероприятия

15 и 16 сентября 2022 года профессионалы по коммуникациям встретятся на XXII международном форуме Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге. Расширенная версия программы форума с указанием тематических блоков, спикеров и ключевых вопросов доступна на сайте мероприятия.

Программа отражает актуальные коммуникационные тенденции в России и трудности, стоящие сегодня перед профессиональным сообществом. В этом году ведущими темами для обсуждения стали: трансформация коммуникационного рынка, изменения в мире digital, новые вызовы для бизнеса, адаптация современных СМИ под запросы масс, влияние PR на розничных инвесторов, а также принципы построения коммуникаций на рынке Азии.

Центральными событиями форума станут пленарные заседания 1 и 2 дня, в которых примут участие: генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина, генеральный директор PR News и председатель АКОС Лилия Глазова, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор Independent Media Наталья Веснина, советник Министра просвещения РФ Антон Назаров и другие лидеры отрасли.

Впервые в истории Baltic Weekend в рамках форума состоится Церемония подписания Национального Инклюзивного Договора (АСИ «Открыто для всех» и профессиональные Ассоциации) для компаний, которые признают важность предоставления инклюзивных товаров, услуг или сервисов для создания общества равных возможностей.

Важным событием первого дня форума является дискуссия «Февральская эволюция: российский бизнес в поисках новой идентичности. Среди спикеров – директор по корпоративным отношениям Национального ESG Альянса Елена Грозная, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалёв и другие эксперты.

Во второй день участников форума ожидает не менее содержательная дискуссия «Хвост виляет собакой: новый виток развития GR-коммуникаций», в рамках которой спикеры обсудят современные правила принятия решений игроками на поле GR.

Кроме этого, двухдневная программа форума насыщена тематической сессией при поддержке Авито и круглыми столами при поддержке Тинькофф Инвестиции, АКОС, Ассоциации Менеджеров, Р.И.М. и Министерства просвещения РФ.

15 сентября вечером состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии по коммуникациям PROBA Awards, где станут известны обладатели PR-Оскара 2022 года