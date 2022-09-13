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Москва вошла в пятерку самых популярных мест летнего отдыха в России

Георгий Соланович
Общество
Москва вошла в пятерку самых популярных мест летнего отдыха в России
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Самыми популярными местами летнего отдыха в России в 2022 году стали Алтай, Казань, Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин во вторник, 13 сентября.

— В этом году у нас вот этот топ пять сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, — сказал Родин.

По данным опроса ВЦИОМ от 3 сентября, больше всего россиянам в этих местах понравились природа и чистый воздух (19 процентов), активный отдых и новые впечатления (17 процентов), погода (17 процентов), море (девять процентов), достопримечательности и архитектура (девять процентов). Не понравились туристам, отметил Родин, высокие цены (17 процентов), сервис (пять процентов) и грязные пляжи или море (четыре процента), передает РИА Новости.

До этого «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по туризму Николаем Мельником, сколько времени потребуется на создание в РФ всесезонных курортных зон и будут ли они популярны у граждан России.

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