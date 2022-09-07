Отдых европейского уровня: где в России могут построить всесезонные курорты

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Президент РФ Владимир Путин поручил создать новые крупные всесезонные курорты на побережье Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей, а также дальневосточного Приморья. Глава государства пояснил, что такие курорты должны иметь современную, комфортную инфраструктуру, чтобы там каждый год могли отдохнуть до девяти миллионов человек. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по туризму Николаем Мельником, сколько времени потребуется на создание таких зон отдыха и будут ли они популярны у россиян.

По его словам, строительство всесезонных курортов в России займет не менее пяти лет. Большое внимание планируют уделить побережью Черного моря.

— Строительство всесезонных курортов займет не менее пяти лет. Этот вопрос обсуждался на ПМЭФ-2021 и 2022 года. Контракты на строительство курортных туристических объектов были заключены в том году. В первую очередь лидирует Краснодарский край. Именно там планируется сделать наибольшее количество объектов, — отметил Мельник.

Дальневосточный федеральный округ активно развивают с помощью программы повышенного кешбэка. В настоящее время он составляет до 40 тысяч, но, возможно, сумма будет увеличена, считает эксперт.

— Более того, планируют активно развивать Дальневосточный федеральный округ. Мы видим уже сейчас повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей для туристов. Отмечу, есть предпосылки, что эту сумму хотят увеличить. Нашему государству интересно развитие этого направления, потому что там экономически сложная ситуация, — уверен Мельник.

Собеседник «ВМ» также рассказал, что крупные всесезонные объекты построят в Калининградской области.

— Я знаю, что в Калининграде планируется строительство новых крупных туристических объектов. Это касается Светлогорска и Зеленоградска. В настоящее время там очень много объектов работает — апартаменты и гостевые дома. Крупные российские сети заинтересованы в постройке отелей на берегу Балтийского моря, — подчеркнул специалист.

Мельник считает, что Байкал — это отличное место для всесезонного отдыха в России. Однако сейчас отели не могут предложить максимально комфортное пребывание для туристов.

— Точно будут инвестиционные вложения в туризм на Байкале. Они начались еще в 2015 году и постепенно увеличиваются. Это касается баз отдыха, санаторно-курортного лечения и отелей категории 4 и 5 звезд. На данный момент на Байкале отели очень простые. Многие из них не имеют категорий. Однако там можно организовать всесезонные туристические объекты, в которых можно будет предложить разный вид отдыха, — рассказал он.

Кроме того, эксперт заверил, что Дагестан обладает большим потенциалом для туристического развития, а в Крым уже вкладывают деньги многие инвесторы, чтобы предложить гостям полуострова отдых европейского уровня:

— Развитие всесезонных курортов в Дагестане находится в планах. Это направление только начало активно набирать обороты. Однако, насколько мне известно, инвесторы не торопятся вкладывать средства в это туристическое направление. Более привлекательно российское Средиземноморье. В Крым инвестируют многие частные инвесторы. Они строят отели 3 и 4 звезд, а также стараются предоставить европейский сервис для своих гостей.

Мельник добавил, что хорошим примером всесезонного курорта является Красная Поляна в Сочи:

— Здесь можно привести яркий пример — Красная Поляна в Сочи. Во-первых, там горы. Во-вторых, бесплатный трансфер довезет туристов до моря всего за 25 минут. А зимой организуют оздоровительные и спортивные туры. Всесезонные курорты в России должны предлагать туристам разнообразие развлечений и разных видов активностей в любое время года.