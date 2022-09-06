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Путин поручил создать новые всесезонные морские курорты в России

Евгений Жуков
Общество
Путин поручил создать новые всесезонные морские курорты в России
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо рассмотреть возможность создания больших федеральных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях, а также в дальневосточном Приморье.

— Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также дальневосточного Приморья, тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов, — сказал глава государства.

Они должны иметь комфортную инфраструктуру, а также быть всесезонными, подчеркнул он. Отдых на море пользуется огромным спросом у граждан, передает слова Путина ТАСС.

1 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о продолжении курортного сезона в регионе. Он отметил, что полуостров надежно защищен, меры безопасности в последнее время серьезно усилены.

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что около 100 тысяч человек купили осенне-зимние туры по России с кешбэком с момента старта программы 25 августа.

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