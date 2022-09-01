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Глава Крыма сообщил о продолжении курортного сезона в регионе

Лейла Алиева
Общество
Глава Крыма сообщил о продолжении курортного сезона в регионе
Фото: Unsplash

Все туристические объекты в Крыму продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в четверг, 1 сентября.

— Крым надежно защищен, меры безопасности в последнее время серьезно усилены. Нет никакой нужды запрещать въезд или досрочно завершать сезон. Все туристические объекты работают в штатном режиме, курортный сезон в Крыму продолжается, — отметил он.

По словам главы полуострова, «желтый» уровень террористической опасности, который действует на данный момент в регионе введен для защиты жителей региона и туристов. Кроме того, власти полностью контролируют ситуацию, уточнил он в интервью газете «Известия».

Почти 100 тысяч человек приобрели осенне-зимние туры по России с кешбэком с момента старта программы 25 августа. Чаще всего путевки покупались в Крым, Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань, Дагестан, Калининград, Сочи, Башкирию и на Алтай.

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рекомендовал покупать путевки на российские курорты в бархатный сезон после 5 сентября. По его словам, отдых в бархатный сезон на российских курортах идеально подходит тем, кто не любит жару и большое скопление людей.

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