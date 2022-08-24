К морю за 15 тысяч: «русский остров в Европе» Калининград — Балтийская коса, пляж Янтарный и Виштынец

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Лето подходит к концу, но время побывать на море еще есть. Если вы не хотите ехать в классические места отдыха на побережье, не желая столкнуться с большим потоком туристов, то стоит присмотреться к другим удивительным уголкам России, о которых мы расскажем в нашем спецпроекте «К морю за 15 тысяч».

Калининградская область — янтарный край, анклав нашей страны в Европе и самая западная точка России. Территория некогда Кёнигсберга на берегу Балтийского моря богата культурным и историческим наследием древних прусских поселений, руинами орденских замков и легендами. Корреспондент «Вечерней Москвы» Рафаэль Залян в рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» посетил «русский остров в Европе», чтобы рассказать, как интересно отдохнуть в нашей стране у моря за 15 тысяч рублей.

Подготовка к путешествию

Самый быстрый и простой способ добраться до Калининграда — самолет. Правда, длительность перелета увеличилась примерно на 40 минут. Связано это с закрытием Литвой своего воздушного пространства для российских лайнеров. Теперь все маршруты в Калининград проходят через Ленинградскую область и над нейтральными водами Балтийского моря, и вместо 1088 километров преодолеть приходится 1700. Время в пути — 2 часа 40 минут.

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

За месяц до путешествия мне удалось купить билеты за 6300 рублей туда-обратно. Справедливости ради стоить отметить: если искать рейсы заранее, есть шанс найти более удобные и бюджетные предложения.

За три ночи в одной из местных гостиниц я отдал около 3800 рублей, что считается довольно приемлемой ценой по здешним меркам.

Калининградский аэропорт Храброво находится в 30 километрах от центра города. Каждые 15 минут в сторону центра идет автобус 244э. Длительность поездки — 45 минут, стоимость — 70 рублей. На автомобиле доехать до города можно за 22 минуты. Стоимость такси — 760 рублей.

В аэропорту официальные перевозчики предлагают туристам свои услуги по трансферу и размещению в гостинице или хостеле. Цена вопроса зависит от района и сезона.

Я прилетел из Москвы в 9 утра, а ровно через час уже был в центре Кёнигсберга.

Заселившись в гостиницу, решил отправиться на прогулку по городу. Повезло, что отель находился около транспортной развязки, от которой можно доехать в любую точку Калининграда. Вот и автобус № 21, курсирующий каждые 10 минут, довез меня за 20 минут до знаменитой Рыбной деревни — визитной карточки города, одинаково любимой как туристами, так и местными.

Вышел на остановке «Набережная Ветеранов» и, пройдя пешком 300 метров, оказался в сердце исторического центра. Рыбная деревня была построена относительно недавно — в 2006 году, но ее архитектура воссоздана по образцу старинных немецких рыбных рынков, поэтому новизна постройки не умаляет значимость места. Тут собраны основные достопримечательности туристического района столицы — территория этнографического и ремесленного центра насчитывает более 14 объектов.

Прогуливаясь по набережной реки Преголя, я дошел до Новой синагоги, необычной архитектурой привлекающей туристов, которые неустанно фотографируют ее с разных ракурсов. Повернув налево, в сторону знаменитого Медового моста, я очутился в одной из самых красивых и зеленых зон города — на острове Иммануила Канта. Взору открылся невероятной красоты Кафедральный собор — он находится рядом с могилой Канта и парком скульптуры. Согласно историческим записям, этот островной участок известен как Кнайпхоф. Самыми крупными постройками являются Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта — уникальные образцы кирпичной готической архитектуры XIV века.

1/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 4/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 5/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 6/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 7/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 8/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 9/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 10/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 11/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 12/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 13/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

После погружения в историю захотелось отведать местной кухни, которую так нахваливали все знакомые. Но особенно хотелось попробовать марципановый кофе. Поэтому я решил совместить приятное с полезным. От Ленинского проспекта, куда я дотопал, прогуливаясь по островной части, заказал такси до Бранденбургских ворот (149 рублей), где, собственно, и подают тот самый кофе — в самом молодом музее Калининграда — Музее марципана. В 2017 году он открылся в историческом здании Бранденбургских ворот. Вход на территорию бесплатный, экскурсии тоже. В витринах музея — настоящие произведения кондитерского искусства: макеты зданий, невероятные животные, причудливые фигурки. Вожделенный марципановый кофе обошелся мне в 120 рублей. На вкус он напоминает шоколадный батончик с миндалем и пряностями. Рекомендую!

1/3 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/3 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/3 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Пока я наслаждался городскими легендами и ароматным напитком, часы показали 18:00. Я вспомнил о прекрасном месте, которое давно хотел посетить, — Верхнем озере, где можно устроить заплыв на необычных катамаранах в виде автомобилей. Не желая тратить деньги на такси, я сел на 155-ю маршрутку и доехал за 30 рублей до остановки на улице Черняховского и прошел 400 метров пешком до пляжного комплекса «Посейдон», где находится прокат катамаранов. Длительность водной прогулки — час, самый низкий тариф — 600 рублей.

После пляжа понял, что хочу есть. И решил полакомиться известными на всю Балтику немецкими клопсами. Выбор пал на ресторан баварской кухни Zotler на Ленинском проспекте, 3. Мясные клопсы, ради которых многие туристы специально приезжают в Калининград, подаются в сливочном соусе с каперсами, отварным картофелем и свекольным салатом. Средняя стоимость блюда — 530 рублей. А пиво к нему подают пока еще настоящее немецкое.

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Весь ужин обошелся в 900 рублей. В аутентичном заведении с интерьером, напоминающим немецкую деревню, я пробыл около часа. В 21:10 на такси (250 рублей) вернулся в гостиницу.

День второй: город котов и грозный Балтийск

Второй день выдался еще более насыщенным. Утро началось в 05:30. После завтрака в семь часов от Южного вокзала выехал на автобусе № 120 в Зеленоградск. Стоимость поездки составила 70 рублей, а длительность — чуть меньше часа. Уже в 08:10 рейсовый автобус остановился недалеко от знаменитого Курортного проспекта, или Кенигсбергштрассе. Взгляд сразу упал на миллион указателей на всевозможные культурные объекты и места досуга. Но первым делом я решил спуститься к набережной «Променад». Чтобы добраться туда, нужно от Курортного проспекта проследовать к морю — около 500 метров. Понять, что вы на месте, поможет бювет «Королева Луиза». От него, собственно, и начинается путь туриста к морской набережной. Для начала я решил пройтись по ней, чтобы изучить местный колорит.

1/10 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/10 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/10 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 4/10 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 5/10 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 6/10 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 7/10 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 8/10 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 9/10 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 10/10 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Главная прогулочная зона ограничена с запада домом 38 по улице Гагарина, а с востока — рестораном «Ам! Бар». Именно по этому маршруту я и пошел, минуя огромное колесо обозрения, известное как «Глаз Балтики», и знаменитые среди туристов рестораны эклектичной кухни. На часах было 09:20, и солнце все сильнее начинало припекать. В голову сразу пришла мысль: почему бы уже не окунуться в море? Спустя десять минут я вовсю плескался в довольно прохладном Балтийском море. Впрочем, под солнцем вода быстро прогрелась. На пляже провел примерно час, а около 10 утра на всех парах помчался в Музей черепов и скелетов (100 рублей), где представлено уникальное «скелетное творчество» в самых неожиданных проявлениях и с разных уголков света — от Мексики до Японии. Прямо возле этого «жуткого места» любой турист найдет знаменитую башню «Мурариум», где сегодня располагается Музей кошек. Любовь к пушистикам взяла верх, после «скелетов» решил посетить и эту локацию. Кстати, если подняться по винтовой лестнице башни на самый верх, то попадаешь на смотровую площадку, откуда открывается вся панорама города с его историческими улочками и «апельсиновыми» крышами. Прогулка по башне с посещением музея кошачьих обошлась мне в 150 рублей.

1/9 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/9 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/9 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 4/9 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 5/9 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 6/9 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 7/9 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 8/9 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 9/9 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Спустя полтора часа я решил прогуляться по Курортной набережной. Там находится еще один центр притяжения любителей «усатых и полосатых» — сквер «Котофейня». Тут можно увидеть не только единственные в России светофоры для кошек, но и покормить и погладить местных обитателей. Зеленоградские коты, заприметив туриста, тут же срываются с места, подбегают, начинают протяжно мурлыкать, требуя любви и корма, который можно купить в специальных уличных терминалах.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Но больше котов удивили меня утки, которые в утренние и послеобеденные часы приплывали на Тортилин пруд (Городской парк, Московская улица), чтобы принять солнечные ванны и полакомиться угощениями от гостей. Утки — не единственные обитатели пруда, можно встретить здесь и аистов, восседающих на самодельных домиках, и с важным видом наблюдающих за другими пернатыми сородичами.

1/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 4/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 5/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 6/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 7/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 8/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 9/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 10/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 11/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 12/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 13/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Ровно в 14 часов я уже сидел в ресторане «Дача». Бывалые посетители уж очень рекомендовали именно это место, уверяя, что строганина здесь самая лучшая во всей Балтике. Что ж, поверив на слово, я все же решил проверить. Это правда! Всего за 580 рублей я отведал нежную строганину из тунца с красным луком, фирменной заправкой и ржаными булочками. Блюдо оказалось очень сытным и вкусным.

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

После обеда отправился в самый западный город России — Балтийск, который некогда имел статус закрытого. Каких-то 14 лет назад сюда без спецпропуска не пускали даже жителей других районов области. Сейчас же путь сюда открыт, и каждый второй въезжает в Балтийск на полном ходу. В 2009 году, как рассказали местные, представить такое было невозможно.

Из Зеленоградска в Балтийск я приехал на рейсовом автобусе № 587, заплатив за проезд 120 рублей. Путь занял около двух часов. В 16:00 автобус высадил меня на местном вокзале (на проспекте Ленина).

Балтийск встречает нетипичной для России архитектурой. В прошлом это немецкий город Пиллау. Здесь сохранились исторические дома и крепости. От вокзала я выдвинулся вдоль проспекта Ленина в сторону улицы Красной Армии. Первое, что бросилось в глаза, — здание Пехотных казарм Пиллау. Исполин 1904 года постройки поражает красотой и размахом. Свернув направо, увидел водонапорную башню Пехотных казарм. Она является главным символом города, которую часто изображают на магнитах и рисуют на картинах местные художники.

1/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 4/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 5/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 6/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 7/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 8/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 9/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 10/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 11/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 12/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 13/13 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Крепость Пиллау, напоминающая по форме пятиконечную звезду, стала следующим пунктом. После нее я добрался до Кафедрального Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота, а затем на Морской бульвар. Оттуда вышел к длинной тропе с огромными бетонными волнорезами. Моей целью было дойти до памятника императрице Елизавете Петровне. Пройдя около километра, дошел до фигуры самодержицы, восседающей на лошади.

Время близилось к закату, и я уже спешил на прогулочный катер, который за 100 рублей доставил меня на Балтийскую косу. Отправляются туда и паромы прямо с Морского бульвара, стоимость переправы составляет 70 рублей. Переправа работает до 22 часов, так что опоздавшие вынуждены искать ночлег на Балтийской косе.

Вернувшись обратно в Балтийск, посетил памятник Петру Великому, осмотрел маяк, полюбовался красотой военных кораблей Балтийского флота. А затем решил покормить лебедей, которые без страха выпрашивают у людей пищу и нагло дерутся за каждый кусок еды.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

В 22:45 автобусом № 107 я возвращался в Калининград. Время в пути — 1 час 30 минут. Стоимость — 200 рублей. В час ночи я уже был в своем номере.

День третий: российские Мальдивы и калининградский Байкал

Третий день путешествия начался с поездки в поселок Янтарный, где находится пляж с белоснежным песком, как на Мальдивах.

В 06:30 мой автобус под номером № 120 «Калининград — Синявино» тронулся от Южного вокзала в сторону Янтарного. Билет я купил в кассе за 135 рублей. Путь занял около 1,5 часа. На такси — около 45 минут, а стоимость — 900 рублей.

Около 9 утра я был на месте и через тенистый парк им. Морица Беккера неспешным шагом дошел до берега. Янтарный пляж считается лучшим в России и во всей Балтии, здесь самые комфортные условия для купания, загара, прогулок и просто отдыха. Общая длина песчаной береговой линии — шесть километров, а ширина — 300 метров. В 2016 году пляж получил международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества, безопасности и экологии.

1/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 4/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 5/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 6/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Что могу сказать... Белый мягкий песок, ровный, комфортный заход в воду, чистое и спокойное море — вот чем запомнился мне Янтарный. А еще тут нет торговых точек и мусора, лишь бескрайние просторы и зонтики для отдыхающих.

Вода в Янтарном очень чистая, мне даже удалось понырять и разглядеть морское дно. Двигаясь вдоль береговой линии, можно увидеть деревянный променад, который ведет ко второму пляжу и выходит к Синявинскому озеру. Тут любой приезжий может за 1000 рублей заняться дайвингом. Под водой можно увидеть затопленный лес, лодки и даже самолет. Чистая прозрачная вода позволяет разглядеть все в деталях. За 800 рублей можно устроить заплыв на байдарках и покататься на сапах.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

В Пальмникене — немецкое название Янтарного — не только чистые пляжи, здесь сосредоточено 90 процентов мировых запасов янтаря. По одной из версий, знаменитая Янтарная комната затоплена в шахте Анна. Чтобы лучше ознакомиться с историей поселка, я решил посетить Янтарный комбинат (350 рублей за билет). Там есть смотровая площадка с видом на карьер, где добывают янтарь открытым способом. Такую технологию не практикуют больше нигде в мире.

На территории комбината стоит огромная пирамида из янтаря, а рядом с ней песочница, в которой каждый может с помощью инструментов найти осколки «солнечного камня» и собрать из них бусы.

1/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 4/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 5/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 6/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Удовлетворив свое любопытство в истории янтарного ремесла, ровно в 12:30 на автобусе под номером «120» я выехал в Калининград, где на Ялтинской улице пересел на 583-й автобус, следовавший в город Нестеров (408 рублей). Оттуда мне нужно было добраться до знаменитого Виштынецкого озера, которое еще называют калининградским Байкалом. От Нестерова я добрался до озера автостопом с туристами из Петербурга.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Кстати, база отдыха на Виштынце граничит с Литвой, и при подъезде к озеру пропадают связь и доступ в интернет.

«Калининградский Байкал» находится на территории природного парка «Виштынецкий». Глубина озера более 50 метров. В воде обитают редкие виды рыб — сиг, угорь, налим, ряпушка и линь. В промысловых масштабах водятся окунь, плотва, щука, уклейка. Также встречаются ерш, красноперка и лещ. В лесу рядом растут ягоды, грибы и редкие виды растений. По рассказам местных, на турбазах, которые расположены вдоль берега, отдыхающие часто встречают диких животных — лис, волков, бобров и кабанов. А как-то раз, по словам владелицы одного из объектов отдыха, ей посчастливилось увидеть рысь. При этом случаев нападения зверей на людей ни разу не фиксировалось.

1/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 4/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 5/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 6/6 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Берег озера привлекает в основном «диких» туристов, которые приезжают сюда с палатками на несколько дней. Виштынецкое озеро, как считают жители ближайших районов, самое недооцененное место для отдыха во всей Калининградской области. И правда, здесь прозрачная вода, на берегу можно встретить лебедей и бобров, а пляжи оборудованы необходимым инвентарем.

Однако близость к литовской границе все же вносит свою особенность. И прежде чем заехать на одну из местных баз, необходимо прислать администрации свои паспортные данные и получить одобрение от пограничной службы на въезд.

1/4 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/4 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/4 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 4/4 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Стоимость проживания в местных гостевых домах и базах отдыха составляет в среднем от 500 до 700 рублей за ночь. За эти деньги можно арендовать домик и на несколько дней погрузиться в атмосферу лагерного отдыха с посиделками у костра и приготовлением еды на открытом воздухе.

Испытав на себе все прелести дикого отдыха, угостившись натуральным медом, в 17:30 мне удалось дозвониться в службу такси и заказать машину до населенного пункта Гусев за 500 рублей. А оттуда на автобусе номер «680э» я в 18:25 выехал в Калининград, где оказался в 9 вечера.

Прощание с Кёнигсбергом, встреча с хомлинами и прогулка по Амалиенау

Покидать янтарный край мне, признаюсь честно, не хотелось. И так как до рейса в Белокаменную еще было время, я решил заглянуть в Мастерскую хомлинов. По местным легендам эти крошечные существа похожи на домовых, живут рядом с людьми, а в ночное время мастерят изделия из янтаря. По поверьям, эти малыши приносят удачу и везение. В мастерской, которая находится в Астрономическом бастионе (Гвардейский проспект, 22), представлено все семейство хомлинов: от старших — бабушки и дедушки — до самых маленьких.

В мастерскую я выехал в 9 утра на 87-м трамвае от гостиницы «Берлин» (28 рублей). Вышел на улице Черняховского и пешком дошел до Гвардейского проспекта, где и обитают хомлины. Купить сувениры с изображением этих мифических существ в мастерской можно за 400 рублей — самые маленькие фигурки, от 1000 до 3000 рублей — средние и большие, соответственно.

1/5 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 2/5 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 3/5 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 4/5 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва 5/5 Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Послушав бесплатную часовую лекцию о жизни хомлинов, я заглянул в исторический квартал Кёнигсберга — район Амалиенау, который славится старинными домами.

Добрался на проспект Победы, где и начинается «старый» Кёнигсберг, на такси всего за 110 рублей. Полюбовавшись архитектурой Восточной Пруссии, дошел до Лесопарковой улицы, посетил улицу Яналова и Красную. Оценил красоту сельского дома Рут и вилл, которые окружают знаменитый особняк.

Спустя 1,5 часа я сел на 61-ю маршрутку и с пересадкой на автобус «224э» доехал до аэропорта Храброво. Путь занял чуть больше часа. Напоследок я заскочил в сувенирную лавку, чтобы купить кёнигсберских сладостей и магнитиков.

В 19 часов по Москве я уже был в аэропорту Домодедово.

Общие расходы

Напомню, что главной целью моего путешествия был отдых на 15 тысяч рублей. Мой вывод: в Калининградской области, несмотря на довольно высокую стоимость на некоторые услуги и продукты, можно организовать интересные бюджетные выходные.

Перелет — 6000 рублей в обе стороны;

Гостиница — 3600 рублей;

Общественный транспорт и такси — 2011 рублей;

Еда — 1430 рублей;

Марципановый кофе — 120 рублей;

Музей скелетов и костей — 100 рублей;

Мурариум — 150 рублей;

Прогулка на катамаране по Верхнему озеру — 500 рублей;

Переправа на Балтийскую косу на катере — 100 рублей;

Посещение Янтарного комбината — 350 рублей;

Сувениры — 550 рублей:

Итого: 14 811 рублей.

Сюрприз от «Вечерней Москвы»

Перед отъездом домой корреспондент сайта «ВМ» оставил нашу фирменную бутылку для воды и сувенир недалеко от «Мастерской Хомлинов». Чтобы найти наш подарок, подойдите к западной части стены Астрономического бастиона, что напротив Мастерской, и слева вы обнаружите ящики. В одном из них и находится фирменная бутылка от редакции сайта. Внутри лежит фигурка одного из самых обаятельных персонажей семейства хомлинов — дедушки Карла. Когда найдете сюрприз — присылайте фото или видео в наш Telegram-бот, и мы вас обязательно отметим.