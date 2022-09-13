Эксперт рассказал, как восполнить дефицит кадров в сфере микроэлектроники

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Разработчиков микроэлектроники в России необходимо поддерживать так же, как IT-специалистовю Такое мнение высказал доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенков.

По его словам, для того, чтобы восполнить дефицит кадров в сфере микроэлектроники, необходимо, чтобы школьники хотели поступать в вузы на соответствующие специальности.

— Должны быть различные поддержки для тех, кто заканчивает вуз разработчиками элементной базы и радиоэлектронной аппаратуры. Должны быть также различные преференции для предприятий.

Тимошенко отметил, что сейчас многие школьники хотят идти в IT, так как в этой сфере предусмотрены различные меры поддержки, передает НСН.

Ранее Минпромторг России подготовил обновленную концепцию госполитики по развитию микроэлектроники до 2030 года. Ведомство предлагает участникам рынка координировать исследования в сфере передовых технологий, нарастить мощности, создать отрасль электронного машиностроения, а при проектировании электроники отказаться от иностранных архитектур, передает «360».

В рамках новой программы ипотеки для IT-специалистов за три месяца в городе выдали 688 кредитов на сумму 8,55 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.