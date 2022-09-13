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Рабочий упал с шестого этажа на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Рабочий упал с шестого этажа на юге столицы
Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Мусы Джалиля Карта всех событий

Рабочий упал с высоты шестого этажа на улице Мусы Джалиля. Об этом «Вечерей Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 13 сентября.

По ее словам, сотрудник подрядной организации, который выполнял высотные работы в жилом доме, сорвался и упал с шестого этажа. Мужчина скончался на месте.

Рабочий упал с шестого этажа на юге столицы Фото: Прокуратура Москвы

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла выяснение обстоятельств и причин произошедшего под свой контроль.

Другой случай гибели рабочего произошел в Подмосковье 5 сентября. Мужчина попал под обрушение бетонной плиты при рытье траншеи.

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