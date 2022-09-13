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Врач пояснил, с чем может быть связано распространение оспы обезьян в США

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснил, с чем может быть связано распространение оспы обезьян в США
Фото: Unsplash

В США наблюдается активное распространение оспы обезьян, рекордсмен среди штатов — Калифорния, там зарегистрировано 4300 случаев. С чем связано распространение заболевания рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист отметил, что причин может быть несколько.

— Почему так случилось у них, сложно сказать. Либо не справляются службы Санэпиднадзора, либо это группа людей, предрасположенная к развитию оспы обезьян передают друг другу эту инфекцию, — сказал собеседник «Радио 1».

Ранее американские врачи подтвердили первый случай смерти пациента от оспы обезьян в США. Сообщается, что пациент скончался от осложнений, его иммунитет был очень ослаблен, передает Nation news.

Несколько штатов США ранее были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян и полиомиелита, передает телеканал «360».

Заболеть одновременно COVID-19 и оспой обезьян почти невозможно, так как это вирусы с повышенной вирулентностью. Однако в организме человека все же могут быть несколько инфекций одновременно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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