Астролог назвала знаки зодиака, которым благоволит ретроградный Меркурий

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Ведический астролог Светлана Кройцер в беседе с «Вечерней Москвой» дала объяснение понятию «ретроградный Меркурий», а также рассказала, каким знакам зодиака он принесет благополучие.

Эксперт пояснила, что понятие «ретроградность» обозначает период, когда планета движется реверсивно. При этом она замедляется и, как считали древние астрологи, начинает свое обратное движение. За год Меркурий становится ретроградным три-четыре раза, и каждый такой период длится около трех недель.

Очередной такой период начался с 10 сентября и продлится до 2 октября.

Для того чтобы узнать, как данное событие влияет на каждого человека, необходимо обратиться к персональной натальной карте: для кого-то данный транзит пройдет незаметно, а кому-то создаст проблемы.

Астролог уточняет, что в период ретроградности Меркурия замедляются все сферы, за которые он отвечает. К ним относится процесс обучение, заключение сделок, переговоры, планирование поездок, общение с людьми, а также вопросы, касающиеся торговли. Кройцер не рекомендует в этот период вступать в брак, начинать финансовые проекты и совершать крупные приобретения.

Эксперт добавила, что результатом ретроградного движения, как правило, становится потеря нужных и близких людей, а знакомые, в свою очередь, часто медлят с обещаниями.

Светлана Кройцер рассказала, что за данный период нужно закончить начатые ранее дела, навести порядок в своем жилье, выкинуть все старые вещи и даже почистить гаджеты от ненужных файлов.

Для восходящих Дев, Львов, Раков, Близнецов, Скорпионов, Рыб и Тельцов в гороскопе, по отношению к которым Меркурий расположен благоприятно, это время принесет множество положительных перемен. Для восходящих Овнов возможны изменения в сфере трудовой деятельности. Это может быть связано с увольнением, лишением премии или переходом на другую должность.

У восходящих Водолеев возможны нервное перенапряжение и финансовые трудности. Восходящим Козерогам, с одной стороны, станет легче находить общий язык с людьми, но с другой — возможны ссоры с мужчинами, будь то коллеги на работе, начальник или даже родной отец. Стрельцам нужно будет продемонстрировать свои навыки и не разбрасываться пустыми советами, которые могут негативно отразиться на вашей репутации. Для Весов наступит период погружения в себя, захочется уединиться и отдохнуть. Не исключены обиды, неприятности и хлопоты.

Эксперт сообщила, что следующий период ретроградного Меркурия наступит 29 декабря 2022 года.

Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков зодиака на неделе с 12 по 18 сентября.