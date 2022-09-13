Кравцов заявил, что всех захотевших покинуть Харьковскую область учителей перевезли в Россию

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Все учителя, пожелавшие покинуть Харьковскую область после того, как Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск на харьковском направлении из-за превосходящих сил противника, были перевезены на территорию России. Об этом сообщил Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во вторник, 13 сентября.

По его словам, педагоги были не из России и они не были задержаны СБУ — это фейки.

— Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность. Мы это обеспечили, сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской (областях — прим. «ВМ»), Краснодарском крае, — сказал Кравцов.

Он отметил, что в Белгородской области учителя уже приступили к работе, передает ТАСС.

До этого военно-гражданская администрация Харьковской области заявила об эвакуации жителей населенных пунктов Купянск, Изюм, Шевченково и Балаклея. Позже в Минобороны РФ сообщили, что командование приняло решение перегруппировать войска, находящиеся в этих районах, для наращивания усилий на донецком направлении.