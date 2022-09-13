Депутат МГД Козлов: Онлайн-сервисы для владельцев домашних животных повышают ответственность за питомцев

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Запуск и развитие на mos.ru электронных сервисов для владельцев домашних животных упростит уход за питомцами и повысит ответственность за них. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов во вторник, 13 сентября.

— Число сервисов для владельцев домашних животных в цифровой экосистеме Москвы растет: записать питомца к ветеринару, вызвать скорую, поставить прививку — первый шаг к этому начинается на портале. Еще одна важная функция — это поиск пропавших животных: 149 собак и 166 кошек вернулись к своим хозяевам благодаря публикации объявления о потерявшемся или найденном друге именно на портале mos.ru», — отметил Козлов.

По его словам, вероятность, того, что пропавшее животное найдут, возрастает, если максимально детально рассказать о питомце, месте и времени пропажи. Анализ в базе данных сервиса ведется в автоматическом режиме, при этом у пользователей есть возможность подписаться на обновление реестра объявлений.

Депутат заключил, что появление сервиса на mos.ru увеличит количество граждан, знающих о пропаже и готовых помочь с поиском. Кроме того, сервис будет способствовать росту правового сознания в отношении к животным, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что второй фестиваль — пристройство животных из городских приютов состоится 13 сентября на площадке летнего кинотеатра-лектория ВДНХ. Там примут участие 16 щенков и котят из приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» ГБУ «Доринвест».