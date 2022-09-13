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«Зеленскому придется крутиться»: как Турция может стать гарантом безопасности для Украины

Араз Салехов

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Политика
«Зеленскому придется крутиться»: как Турция может стать гарантом безопасности для Украины
Фото: Pixabay

Офис президента Украины Владимира Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для страны. В качестве одной из стран в списке числится Турция. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что турецкое государство может быть частью этого документа лишь на своих условиях.

— Задача офиса Зеленского — это создание оперативных институтов и всяческих регламентных процедур, которые связали бы с разных сторон разные страны. Все нормальные политики понимают, что ЕС дискредитирован и Еврокомиссия тоже с точки зрения тотальной политизации. Я думаю, что Зеленскому хочется создать новый документ, в котором он желает учесть всякие противоречия, соединить несоединимые страны и позиции, — пояснил он.

При этом эксперт напомнил, что между Украиной и Турцией существуют противоречия в бизнес-сфере.

— Есть серьезный конфликт по поводу того, что турецкий бизнес не пускают на Украину. Притом что Турция хочет развивать отношения с украинском государством. Однако понятно, что и Эрдоган играет на двух-трех стульях. Предполагаю, что Зеленский в новом документе будет использовать авторитет США, потому что никто не сможет объединить страны с разными позициями. Сознательно этот документ уже прочитан американцами, которые не против нахождения турков в нем. Поэтому будет какая-то игра между странами. Даже в том случае, если Турция войдет в документ, то она выставит свои условия, под которыми Зеленский должен будет подписаться. Зеленскому придется крутиться — сам он не авторитет для Эрдогана. Президент Турции все свои действия делает, чтобы понравиться США. Он хочет стать хорошим ближневосточным партнером американского государства, — подытожил Маркелов.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подписание документа о гарантиях безопасности даст Украине только статус полуколонии.

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