«Он просто устал»: Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии

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Знаменитый франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, скончавшийся в возрасте 91 года, ушел из жизни добровольно с помощью эвтаназии. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали родственники кинематографиста.

— Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали, — рассказал один из родственников Годара.

Режиссер ушел из жизни при помощи эвтаназии, которая легальна в Швейцарии, передает «Коммерсант».

О смерти Годара стало известно во вторник, 13 сентября.

Жан-Люк Годар родился в 1930 году в Париже. Режиссер стоял у истоков французской новой волны в кинематографе. За свою карьеру он успел опробовать себя в роли кинокритика, актера, монтажера, сценариста и в других специальностях.

В начале своей карьеры Годар активно критиковал «традицию качества» французского кинематографа. Позже со своими единомышленниками он начал снимать собственное кино. Их объединение получило название «Французская новая волна».