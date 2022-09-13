Названы продукты, которые не стоит давать детям до пяти лет

Фото: Unsplash

Эксперт по детской безопасности Холли Чо перечислила продукты, которыми чаще всего давятся дети младше пяти лет.

С риском асфиксии связано употребление сосисок из хот-догов, целых виноградин, орехов, семечек и попкорна. Также эксперт не советует покупать тянущиеся сладости, такие как жевательная резинка или зефир.

Она также отметила, что дети, которые еще плохо жуют, могут подавиться кусками мяса, сыра, арахисовой пастой и сырыми овощами. Эти продукты следует подготовить, прежде чем давать ребенку и измельчить необходимым образом, передает Nation News.

Готовые завтраки и сладкие батончики пользуются особой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Однако такая пища не несет в себе никакой пользы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему стоит отказаться от снеков.