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Приметы и советы

Названы продукты, которые не стоит давать детям до пяти лет

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы продукты, которые не стоит давать детям до пяти лет
Фото: Unsplash

Эксперт по детской безопасности Холли Чо перечислила продукты, которыми чаще всего давятся дети младше пяти лет.

С риском асфиксии связано употребление сосисок из хот-догов, целых виноградин, орехов, семечек и попкорна. Также эксперт не советует покупать тянущиеся сладости, такие как жевательная резинка или зефир.

Она также отметила, что дети, которые еще плохо жуют, могут подавиться кусками мяса, сыра, арахисовой пастой и сырыми овощами. Эти продукты следует подготовить, прежде чем давать ребенку и измельчить необходимым образом, передает Nation News.

Готовые завтраки и сладкие батончики пользуются особой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Однако такая пища не несет в себе никакой пользы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему стоит отказаться от снеков.

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