Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2022 года в области литературы и искусства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 13 сентября.

Награды в размере одного миллиона рублей каждая вручали в шести номинациях, приза удостоились 20 мастеров.

— Ежегодно мы награждаем москвичей, которые вносят большой вклад в развитие культурной жизни Москвы. <...> Потому что наш город, несмотря на его масштаб и динамику, не может жить без души. Не может без искусства, без литературы, без театра, без кино, без скульпторов, художников, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В номинации «Изобразительное искусство» премию получил скульптор Владимир Соскиев за серию работ, представленную на персональной выставке в музее-заповеднике «Царицыно». В номинации «Искусствоведение» победила старший научный сотрудник сектора театра Государственного института искусствознания Мария Хализева за создание книги «Алиса Коонен «Моя стихия — большие внутренние волненья». Дневники. 1904–1950».

Премии в номинации «Музыкальное искусство» удостоилась солистка Московского государственного академического театра оперетты Елена Дудко (Зайцева) за исполнение роли Цецилии в оперетте «Королева чардаша» Имре Кальмана. В номинации «Просветительская деятельность» награды получили создатели экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» в Музее Победы и заместитель генерального директора — художественного руководителя по художественно-организационной работе столичного музыкального театра «Геликон-опера» Эдуард Мусаханянц за вклад в реализацию социально значимого проекта по арт-терапии «Потому что ты нужен…».

В номинации «Театральное искусство» вручили три премии. Их получили ведущий мастер сцены городского академического театра имени Владимира Маяковского Ольга Прокофьева за высокое исполнительское мастерство и вклад в развитие театрального искусства и кинематографа, артисты драмы и ведущие мастера сцены театра на Таганке за исполнение главных ролей в спектакле «Земляничная поляна», а также режиссер продюсерской компании «М-АРТ» Даниил Спиваковский за вклад в развитие отечественного театрального искусства и кинематографа.

Две премии вручили в номинации «Цирковое и эстрадное искусство»: одну получили артисты-эквилибристы Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского за создание и исполнение номера «Канатоходцы под сеткой», вторую — солист столичного джазового оркестра Олег Аккуратов за высокие достижения в исполнительском искусстве, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 сентября Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам.