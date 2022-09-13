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Более тысячи зданий в Москве подключили к системам отопления

Георгий Соланович
Город
Более тысячи зданий в Москве подключили к системам отопления
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Более тысячи зданий в Москве уже подключили к системам отопления по заявкам социальных учреждений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 13 сентября.

— На прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в социальных учреждениях. Это делается при поступлении соответствующей заявки от администрации, она отрабатывается в тот же день. В настоящее время тепло получают более тысячи зданий: детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения, — сказал Бирюков.

В Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы добавили, что система теплоснабжения Москвы полностью готова к отопительному сезону.

Решение о начале отопительного сезона в столице в полном объеме будет принято с учетом погодных условий, а процедура включения отопления займет несколько дней. В первую очередь отопление подается во все социальные учреждения. Параллельно тепло начинают подавать в жилые дома и офисные здания, а после — на предприятия торговли и промышленности.

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