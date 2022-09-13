Автоэксперт объяснил, какие документы должны быть у машины с пробегом

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У подержанного автомобиля должны быть паспорт и свидетельство о регистрации прошлого владельца, а сделку нужно подтвердить договором купли-продажи. При этом важно, чтобы вся информация в документах совпадала с автомобилем и его компонентами, иначе машину не зарегистрируют в ГИБДД. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Собеседник «ВМ» заметил, что наличие у приобретаемого автомобиля паспорта — важное условие его постановки на учет в дальнейшем.

— В первую очередь у автомобиля с пробегом должен быть ПТС. Скорее всего, у автомобиля с пробегом все еще есть бумажный ПТС, и, если это свежий автомобиль, желательно, чтобы это был оригинал. Если у автомобиля был один-два владельца, дубликат ПТС может говорить о разных проблемах, скрывать нюансы из прежней жизни машины. Понятно, что оригинал мог быть утрачен, но с чего бы? — рассказал эксперт.

По словам специалиста, также для постановки на учет понадобятся свидетельство о регистрации транспортного средства от предыдущего владельца и договор купли-продажи. При этом отсутствие свидетельства о регистрации не означает, что машину не поставят на учет, уточнил Бревдо.

Как отметил собеседник «ВМ», в России распространена такая история, как автомобиль-конструктор. Подобные машины не всегда реально поставить на учет.

— Когда у автомобиля в ПТС обозначена замена двигателя и кузова одновременно или почти в одно время, это свидетельствует о том, что изначально автомобиль был утрачен (сгнил или попал в аварию), под эти документы привезли из-за границы другой автомобиль и как бы сделали замену кузова и двигателя. Лет 10 назад это можно было легально провернуть, но сейчас во многих регионах такие авто не ставят на учет. То есть если в документах VIN соответствует машине, но при этом машина не 1988 года, в 1984-го, то это значит, что существовала какая-то машина 1984 года, которая была утрачена и вместо которой взяли другую с документами на кузов и на двигатель. Их просто заменили, и по факту это другая машина, хотя по документам — прежняя, — объяснил автоэксперт.

Если у машины в документах значится один двигатель, а по факту мотор другой или не вписан в ПТС, это вызовет проблемы при регистрации, предупредил Бревдо. Поэтому владельцу автомобиля после замены двигателя нужно зайти в ГИБДД, предъявить документы на новый мотор и попросить вписать изменения в ПТС, резюмировал специалист.