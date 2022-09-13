Папа Франциск призвал к политическому диалогу и возрождению «духа Хельсинки»

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Папа Римский Франциск призвал к возрождению «духа Хельсинки» и политическому диалогу ради достижения мира. Об этом понтифик заявил во вторник, 13 сентября, выступая в Казахстане с апостольским визитом.

— Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях, — отметил Франциск.

Понтифик особенно подчеркнул, что для достижения мира необходим разговор со всеми сторонами, а также терпение и понимание. Казахстан, считает Франциск, является перекрестком важных геополитических узлов, который в будущем может сыграть важную роль в урегулировании конфликтов, передает ТАСС.

В начале июня Франциск заявил, что в мире была объявлена третья мировая война. По его словам, украинский конфликт — это не единственная трудность, которая есть в мире в настоящее время. Папа Римский отметил, что войны продолжаются в Африке и на севере Конго, однако никому нет до этого дела.

Понтифик также высказывал мнение, что Россия, возможно, не решилась бы на проведение специальной операции на Украине, если бы не агрессивная риторика и действия НАТО возле ее границ. Вместе с тем Франциск призвал отказаться от гонки вооружений, однако не смог дать однозначного ответа на правильность поставки оружия на Украину.