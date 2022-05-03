Папа Римский связал операцию на Украине с «лаем НАТО» около России

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Россия, возможно, не решилась бы на проведение специальной операции на Украине, если бы не агрессивная риторика и действия НАТО возле ее границ. Об этом заявил папа римский Франциск во вторник, 2 мая.

— Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал, — сказал понтифик.

Глава Римско-католической церкви также не смог ответить на вопрос о том, правильно ли поставлять оружие Украине. Вместе с тем Франциск призвал отказаться от гонки вооружений, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого Франциск сообщил, что готов приехать в Москву ради встречи с Путиным. Целью визита служит содействие в урегулировании конфликта на Украине. Понтифик отметил, что ответа от российской стороны так и не поступило.

22 апреля глава церкви заявил, что любые его действия, в том числе и возможная поездка на Украину, не должны ставить под угрозу более высокие цели.