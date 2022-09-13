Аnti-age терапевт рассказала, как можно продлить молодость

пенсионеры, старость / Фото: https://pixabay.com/ru

Считается, что старость — неподконтрольное биологическое разрушение организма, однако геронтолог, врач профилактической и восстановительной медицины, anti-age терапевт Елена Кудашкина уверена, что физическая и умственная активность, внимание к своему здоровью помогут избежать большинства болезней в старости и даже продлить молодость.

По словам специалиста, патологии, которые принято считать возрастными, могут появиться еще в молодости. Если вовремя диагностировать и вылечит болезнь, то она никак не повлияет на здоровье человека даже через несколько десятков лет.

Кудашкина в этом ключе подчеркнула, что оставаться молодым можно, если правильно питаться, пить как минимум 1,5 литра чистой воды в сутки, регулярно заниматься физической активностью и высыпаться. В таком случае человек сможет избежать проблем с уровнем сахара в крови, кожей, волосами, костями и мышцами, мозгом, сердцем и легкими.

— Осваивать новую профессию в 40 или 50 лет — это не странное начинание, а один из способов продлить молодость ума. Освоение любых новых навыков — это построение нейронных связей, а значит — профилактика старения мозга, — заключила специалист в беседе с «Лентой».

Правильное питание позволяет сохранить здоровье на протяжении всей жизни. Однако особую актуальность для мужчин рацион приобретает после 50 лет. Именно в этом возрасте проявляются многие хронические заболевания мочеполовой и сердечно-сосудистой систем. Эксперты назвали продукты, на которые стоит обратить внимание.