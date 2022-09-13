Названы пять наделенных даром вещих снов знаков зодиака

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Сны человека таят в себе множество загадок. Так, иногда сновидения помогают предвидеть будущее или разобраться с прошлым. Ясновидящая Кажетта убеждена, что есть пять знаков зодиака, которые наделены даром вещих снов.

Обладающие невероятной интуицией Раки всегда предпочитают больше слушать свои собственные ощущения. И они редко ошибаются. Рожденные под этим знаком не только прекрасно ориентируются в мире собственных сновидений, но могу и толковать сны других людей.

Необычайно яркие сны видят люди, рожденные под знаком Близнецов. Они могут почувствовать не только грядущую беду, но и найти разъяснение событиям прошлого во сне. Кроме того, Близнецы могут служить окружающим их людям настоящим оберегом.

Овны не только видят во снах свое будущее, но и предсказывают настоящие мировые события. Не редкость для рожденных под этим знаком увидеть во сне пророчество глобального масштаба.

Пунктуальные Девы видят во снах все так, как они сами считают нужным и правильным. Сами они всегда верят своим снам, и эта вера зачастую оправдана.

Водолеи редко видят кошмары по ночам, для них сон — бодрость и позитив. Такие сны помогают им каждое утро настроиться на новый день. Однако сами в вещие сны Водолеи не верят, передает Пятый канал.

Кажетта Ахметжанова также назвала знаки зодиака, представители которых совсем скоро встретят свою половинку.

По ее словам, одинокие Девы скоро будут вознаграждены длительным романом осенью и более серьезным чувством зимой, но в крепких отношениях может произойти кризис, особенно если пара не будет работать над отношениями.