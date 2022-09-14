Требование к госорганам о переходе на российские домены связано с невозможностью оплаты

выборы 2022 / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российское правительство потребует от государственных органов в обязательном порядке переходить на российские домены имен и сетевых адресов. В среду, 14 сентября, журналисты рассказали, с чем связано такое решение.

Отмечается, что с 1 декабря нынешнего года государственные органы обязаны будут начать использование доменов, находящихся в российской национальной доменной зоне (.RU, .РФ и .SU). По словам опрошенных РБК экспертов, с реализацией этой инициативы сейчас нет проблем. Руководитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин пояснил, что требование властей, судя по всему, вызвано трудностями при оплате доменов в иностранных доменных зонах.

Глава Координационного центра доменов .RU и .РФ Андрей Воробьев подчеркнул, что гарантировать стабильную работу всех сервисов отечественные операторы могут именно в российском доменном пространстве.

В начале сентября в Сбере рассказали, что наиболее распространенной схемой выманивания денежных средств у граждан аферистами остается сценарий со звонком от якобы представителей органов правопорядка под предлогом проведения операции по поимке киберпреступников.