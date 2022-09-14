Вторичное жилье в Москве стало продаваться дольше в два раза

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Средний срок реализации квартир на вторичном рынке жилья в Москве с начала нынешнего года вырос двукратно и превышает 100 дней, сообщили журналистам эксперты рынка в среду, 14 сентября.

По информации, указанной в Росреестре, число сделок на вторичном рынке жилья столицы за семь месяцев текущего года уменьшилось на 18 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время на московском рынке вторичного жилья экспонируется около 40 тысяч лотов, что на 37 процентов больше, нежели было в продаже год назад, поделилась с РИА Новости эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

— Спрос стал ниже, выбор – больше. Это ведет к росту срока поиска покупателя. Средний срок экспозиции составляет около 111 дней, с каждым месяцем это значение увеличивается, — подчеркнула она.

Увеличение среднего срока выставки вторичных квартир было зафиксировано и в риелторских компаниях. Так, по информации директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, на сегодняшний день он составляет 45-60 дней, тогда как в январе был равен 22-27 дням.

Накануне стало известно, что с начала текущего года столица одобрила строительство 3,9 миллиона квадратных метров объектов промышленности, что на 1,4 миллиона «квадратов» больше, чем за аналогичный период прошлого года.