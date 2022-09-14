Российского режиссера уволили из эстонского театра за критику русофобии

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Российского режиссера Филиппа Лося уволили из Русского театра в Эстонии из-за его критики в адрес властей прибалтийской страны за русофобию. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили местные СМИ.

В конце августа постановщик написал на своей странице в одной из соцсетей, что в Эстонии процветает «тухлая, облезлая русофобия». Лось также сравнил положение россиян в Эстонии с положением евреев во времена Второй мировой войны. Однако, как пишут «Известия», позднее режиссер признал, что, вероятно, перегнул палку.

По словам руководителя театра Светланы Янчек, решение об увольнении режиссера «было принято непросто, однако являлось необходимым». Она подчеркнула, что российский постановщик якобы нанес вред репутации культурного учреждения.

— Он был приглашен сюда именно в Эстонию как художественный руководитель театра. И, конечно, его даже частное мнение соотносится с позицией театра волей-неволей, — добавила директор театра.

Филипп Лось заявил, что считает такое решение неправомочным и будет оспаривать его в судебном порядке. В настоящее время посты директора и художественного руководителя учреждения совмещает Янчек.

Накануне сенатор Андрей Климов заявил, что страны Прибалтики, проводя антироссийскую политику, делают все для демилитаризации их Россией, что может быть чревато началом «большой войны в Европе».