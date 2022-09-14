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Минэкономразвития обновило критерии получения ВНЖ в России за инвестиции

Егор Провоторов
Общество
Минэкономразвития обновило критерии получения ВНЖ в России за инвестиции
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Министерство экономического развития предложило обновленные критерии получения зарубежными инвесторами вида на жительство (ВНЖ) в России. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с этим документом иностранец обязан вложить более 15 миллионов рублей в социально-значимые проекты в регионах России или же объекты культурного наследия народов страны, либо осуществить пожертвование в российский благотворительный фонд на сумму не менее пяти миллионов рублей. Подтвердить эти данные обязан глава региона.

Помимо этого, в перечень критериев Минэкономразвития включило требование относительно регистрации иностранцем юридического лица, осуществлявшего хозяйственную деятельность за год до обращения за ВНЖ и продолжающего работать еще два года после, пишет ТАСС.

Кроме этих положений, кандидат на получение документа обязан купить вновь созданные объекты недвижимости любого назначения за год до подачи заявления и иметь их в распоряжении еще 24 месяца. В то же самое время совокупная стоимость недвижимости должна быть не менее 50 миллионов рублей, применимо к Москве.

Накануне появилась информация, что стоимость «золотой визы» для зарубежных инвесторов, дающей им возможность получать при покупке недвижимости вид на жительство, вырастет в Греции до 500 тысяч евро.

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