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Ефимов: Три гостиницы построят на месте бывшей промзоны на востоке Москвы

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Три гостиницы построят на месте бывшей промзоны на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

Частные инвесторы построят три гостиницы на месте участка бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий в Восточном административном округе (ВАО) Москвы по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 14 сентября.

— В рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых территорий в столице строят жилье и современные предприятия, создают общественно-деловые пространства, возводят другие важные для города объекты. Так, в районах Новогиреево, Сокольники и Перово на востоке Москвы на участках более чем в 33 гектара появится три гостиницы. Общая площадь строений составит 72 тысячи квадратных метров, — отметил заммэра.

Так, по словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, на Маленковской улице построят гостиницу площадью 40 тысяч квадратных метров, на Кусковской — отель на 300 номеров, а на участке бывшей промзоны «Прожектор» — гостиницу на 400 номеров.

До этого, 6 сентября, Ефимов сообщил, что в рамках проекта комплексного развития территорий участок бывшей промзоны «Северянин» на северо-востоке столицы будет реорганизован. Всего планируется возвести 296 тысяч квадратных метров недвижимости. Весь участок займет общественно-деловая застройка.

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