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«Спала с лекарствами»: Седокова рассказала о проблемах со здоровьем

Лейла Алиева
Общество
«Спала с лекарствами»: Седокова рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Певица Анна Седокова неожиданно заболела и тем самым сорвала себе рабочие планы.

— В общем, я заболела. Оказывается, нельзя ходить без шапки с мокрой головой. Голос пропал, сегодня отменила съемку на МУЗ. Проспала с лекарствами 11 часов. Заставила себя, — рассказала знаменитость.

В свою очередь фанаты пожелали певице скорейшего выздоровления и посоветовали лекарства и витамины для лечения. Сама Седокова в своем Telegram-канале рекомендовала своим трудолюбивым подписчикам делать себе выходной раз в неделю и не ходить с мокрой головой в непогоду.

До этого артистка рассказала об испытаниях в семье с баскетболистом Янисом Тиммой. По ее словам, она полностью посвятила себя наследникам и супругу, который в настоящее время тренируется в Майами. Чтобы находиться рядом с семьей и видеть, как растут дети, певица отказалась от гастролей и выступлений.

Также исполнительница рассказала, куда лучше женщинам инвестировать деньги. По ее мнению, 98 процентов девушек, когда получают зарплату, в первую очередь думают о детях, о помощи родителям или другим членам семьи, но не о себе.

Здоровье Знаменитости Анна Седокова
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