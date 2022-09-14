Названы знаки зодиака, способные видеть вещие сны

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Ясновидящая Кажетта рассказала об отношении представителей разных знаков зодиака к сновидениям. Нередко сны помогают людям если не предсказать будущее, то разобраться с прошлым. Известно, что только некоторые из представителей зодиакального круга имею хорошо развитую интуицию.

Рак

Люди, родившиеся под покровительством этого знака, обладают сильной интуицией. Раки ориентируются на свои ощущения, что порой помогает им безошибочно планировать свое будущее. Они часто видят сны, сулящие путешествия.

Близнецы

Близнецам часто снятся яркие сны, в которых они могут увидеть не только грядущую беду, но и найти разъяснение событиям прошлого.

Овен

Овны могут видеть свое будущее и даже предсказывать мировые события, увиденные во сне.

Дева

Девы пунктуальны, а потому во сне видят все таким, каким оно должно быть, согласно их мироощущению. Они часто верят в свои сновидения и во сне как бы расставляют все события жизни по местам.

Водолей

Представителям этого знака редко снятся кошмары, зато, напротив, — часто что-нибудь веселое и настраивающее на оптимистичный лад. Однако в вещие сны Водолеи не верят, предпочитая добиваться успеха наяву, передает слова Кажетты Пятый канал.

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