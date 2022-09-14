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Юбилейный сезон стартовал в столичном театре Et Cetera

Александр Афонин
Город
Юбилейный сезон стартовал в столичном театре Et Cetera
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Фролов переулок, 2 Карта всех событий

В столичном театре Et Cetera стартовал юбилейный, 30-й сезон. Художественный руководитель Александр Калягин в среду, 14 сентября, рассказал о ближайших премьерах и других готовящихся проектах.

— Мы покажем видеозаписи спектаклей, ставших не только вехами истории Московского театра Et Cetera, но и событиями театральной жизни страны. Спектакли, поставленные выдающимися режиссерами и художниками, отмеченные многими наградами и премиями. Спектакли, которые успешно были сыграны в российских городах и во многих странах, — сказал он.

Худрук отметил, что в этом сезоне для зрителей подготовлено семь премьер. Одна из них прошла 8 сентября — комедия «Три плюс кот». В октябре гости театра смогут посетить работу «Город Калягинск», темой которой станет «Шекспир и музыка», и многие другие постановки.

Кроме того, в Et Cetera начнется новый проект «Режиссерская лаборатория». Это совместная с ГИТИСом работа. В ней примут участие выпускники мастерской Олега Кудряшова, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов провел открытую репетицию и официально открыл 35-й театральный сезон. Зрители увидели черновой вариант спектакля «Леонардо», посвященного эпохе возрождения Леонардо Да Винчи.

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