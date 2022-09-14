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Андрей Бочкарев: На станции «Варшавская» БКЛ начали монтировать архитектурное освещение

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: На станции «Варшавская» БКЛ начали монтировать архитектурное освещение
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты приступили к монтажу архитектурного освещения на станции «Варшавская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Реконструкция станции «Варшавская» в том числе включает обновление потолочных и настенных светильников, светодиодных конструкций индивидуального изготовления и другого электрооборудования. Сейчас ведутся активные работы по монтажу архитектурного освещения на платформе и в вестибюлях станции, — сказал он.

Заммэра добавил, что рабочие также приступили к монтажу противопожарной, информационной, тяговой и других сетей. В рамках работ пройдут реконструкция автоматики движения поездов и архитектурная отделка станции.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили грузовые испытания эскалаторов на строящейся станции БКЛ метро Москвы «Нагатинский Затон». Он добавил, что в данный момент ведутся монтаж и пусконаладочные работы инженерных систем.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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