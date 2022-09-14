Врач-диетолог раскрыла полезные свойства черного чая для продления жизни

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Регулярное употребление черного чая может улучшить здоровье и снизить риск смертности от различных причин. Об этом сообщила врач-диетолог Василиса Пономарева.

— Благодаря своей антиоксидантной активности черный чай может повысить защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти... Он хорош своим противовоспалительным потенциалом, который помогает снизить риск развития множества хронических заболеваний, — сказала она.

Специалист рекомендует употреблять две чашки черного чая в день. Так, напиток окажет положительное влияние на состояние здоровья, а также снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, добавление молока или сахара не снизит положительного эффекта, передает FBM.

Считается, что старость — неподконтрольное биологическое разрушение организма, однако геронтолог, врач профилактической и восстановительной медицины, anti-age-терапевт Елена Кудашкина уверена, что физическая и умственная активность, внимание к своему здоровью помогут избежать большинства болезней в старости и даже продлить молодость.