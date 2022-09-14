Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач-диетолог раскрыла полезные свойства черного чая для продления жизни

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач-диетолог раскрыла полезные свойства черного чая для продления жизни
Фото: Unsplash

Регулярное употребление черного чая может улучшить здоровье и снизить риск смертности от различных причин. Об этом сообщила врач-диетолог Василиса Пономарева.

— Благодаря своей антиоксидантной активности черный чай может повысить защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти... Он хорош своим противовоспалительным потенциалом, который помогает снизить риск развития множества хронических заболеваний, — сказала она.

Специалист рекомендует употреблять две чашки черного чая в день. Так, напиток окажет положительное влияние на состояние здоровья, а также снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, добавление молока или сахара не снизит положительного эффекта, передает FBM.

Считается, что старость — неподконтрольное биологическое разрушение организма, однако геронтолог, врач профилактической и восстановительной медицины, anti-age-терапевт Елена Кудашкина уверена, что физическая и умственная активность, внимание к своему здоровью помогут избежать большинства болезней в старости и даже продлить молодость.

Здоровье Врачи Чай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Дарья Халтурина
Дарья Халтурина

Молодежь курить не хочет

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Все мнения
О проекте