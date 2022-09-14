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«Он пытается быть своим»: Пригожин оправдал Шнурова после несчастного случая на концерте

Александр Афонин
Общество
«Он пытается быть своим»: Пригожин оправдал Шнурова после несчастного случая на концерте
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На одном из последних выступлений музыканта Сергея Шнурова случился несчастный случай — зритель упал на бетонный пол с трибуны, а одна девушка скончалась после сердечного приступа. На артиста сразу пошел шквал критики, однако продюсер Иосиф Пригожин не видит в этом вины певца.

— В этом Шнура обвинить нельзя. Он не виноват, что кто-то упал, я хотел бы быть на месте справедливости. Организаторы несут ответственность за то, что происходит на концертах, но если артист агитирует за нарушение технических правил — виноват артист, — сказал он.

По словам продюсера, если человек сам решается прыгнуть с высоты, то это полностью его ответственность. Однако Пригожин выразил непонимание, почему эта ситуация вызвала реакцию, а ненормативная лексика и оскорбления в песнях — нет. Он отметил, что за нецензурные песни другие артисты регулярно подвергались критике.

— Он как креативный человек гениален, ничего не могу сказать. Сосредоточено работает на аудиторию, точно понимает, что она хочет. C коммерческой точки зрения он гениален, он пытается быть своим, — заключил Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Сергей Шнуров признался в разговоре с «Вечерней Москвой», что все еще нервничает перед каждым выступлением. Он заметил, что то же самое испытывает любой человек, оказавшийся в экстремальной ситуации.

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